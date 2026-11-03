«Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo. Questo non vuole dire che non avevamo fatto bene finora. Abbiamo provato ad essere la migliore versione nostra e oggi ne siamo usciti bene per intenzione, intensità e per quello che serviva in una partita importante in un campo non facile». Così alla fine della partita dell'Inter contro il Feyenoord vinta 3-0 in trasferta ha parlato Cristian Chivu ai microfoni di Skysport.

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-Hai parlato di cose che avete capito, cosa vi è più chiaro?

Abbiamo sempre un confronto, quando le cose vanno bene e meno bene. Correggiamo gli errori, a volte ci riusciamo meglio a volte meno e forse siamo riusciti a migliorare le cose che venivano bene.

-Tanta concentrazione e concretezza in campo...

Il mondo Inter tutto è consapevole dei valori del gruppo che cerca di portare il club a livelli alti e su questo non ci sono stati mai dubbi da parte nostra.

-Inter continua come non accadeva da tempo e risultato netto. Però questo non può essere una volta e basta ma deve trovare continuità questa squadra...

La continuità porta ai risultati e ti dà autostima in quello che fai durante la stagione. Una partita che ci dà tanto in consapevolezza, a livello di quello che vogliamo costruire. Partiamo sapendo che il calcio ti porta in via strane, ma bisogna reagire per ritrovare di nuovo la strada giusta.

(Fonte: SS24)