Il centrocampista polacco, autore del gol decisivo, è il migliore in campo per i nerazzurri insieme a Esposito e Dimarco

L'Inter si aggiudica il derby d'Italia contro la Juventus al termine di una partita segnata dalle polemiche arbitrali. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Zielinski, autore della rete decisiva: "Gol pesantissimo, dopo un'altra prestazione scintillante. Intelligente in ogni giocata. Unico appunto: passivo anche sulla stoccata di Locatelli. Ma si riprende tutto con gli interessi". Non benissimo Barella, appena tornato dall'infortunio: "Si vede che deve far carburare il motore. Ammonito (sarà squalificato) e sostituito".