L'Inter si aggiudica il derby d'Italia contro la Juventus al termine di una partita segnata dalle polemiche arbitrali. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Zielinski, autore della rete decisiva: "Gol pesantissimo, dopo un'altra prestazione scintillante. Intelligente in ogni giocata. Unico appunto: passivo anche sulla stoccata di Locatelli. Ma si riprende tutto con gli interessi". Non benissimo Barella, appena tornato dall'infortunio: "Si vede che deve far carburare il motore. Ammonito (sarà squalificato) e sostituito".
Sommer 6,5; Bisseck 6, Akanji 6,5, Bastoni 5 (1' st Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5,5 (21' st Esposito 7), Barella 5,5 (9' st Calhanoglu 6), Zielinski 8, Sucic 6,5 (21' st Diouf 6), Dimarco 7; Thuram 6,5 (41' st Bonny sv), Lautaro 5,5. Chivu 6.
