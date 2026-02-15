FC Inter 1908
Inter-Juventus, pagelle CdS: Zielinski, prestazione scintillante. Barella deve carburare

Il centrocampista polacco, autore del gol decisivo, è il migliore in campo per i nerazzurri insieme a Esposito e Dimarco
Fabio Alampi 

L'Inter si aggiudica il derby d'Italia contro la Juventus al termine di una partita segnata dalle polemiche arbitrali. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Zielinski, autore della rete decisiva: "Gol pesantissimo, dopo un'altra prestazione scintillante. Intelligente in ogni giocata. Unico appunto: passivo anche sulla stoccata di Locatelli. Ma si riprende tutto con gli interessi". Non benissimo Barella, appena tornato dall'infortunio: "Si vede che deve far carburare il motore. Ammonito (sarà squalificato) e sostituito".

Sommer 6,5; Bisseck 6, Akanji 6,5, Bastoni 5 (1' st Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5,5 (21' st Esposito 7), Barella 5,5 (9' st Calhanoglu 6), Zielinski 8, Sucic 6,5 (21' st Diouf 6), Dimarco 7; Thuram 6,5 (41' st Bonny sv), Lautaro 5,5. Chivu 6.

