Si chiude con la vittoria dell'Inter il derby d'Italia. Tuttosport non può non sottolineare la pessima figura fatta da Bastoni: "Il pessimo La Penna lo grazia dall'espulsione (doppia ammonizione per simulazione) ma non Chivu che, giustamente, lo toglie vista l'ammonizione presa dopo otto minuti (a proposito: nei giorni in cui a Milano si celebrano le Olimpiadi va steso un velo pietoso sull'esultanza per il rosso all'avversario...)". Male anche Lautaro: "Il fatto che con la Juve spesso faccia cilecca non lo fa giocare tranquillo: plateale nelle proteste e spesso fuori dal gioco nonostante - come sempre - si sbatta tantissimo per farsi trovare sulla linea di passaggio giusta".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite pagelle Inter-Juventus, pagelle TS: Bastoni graziato da La Penna, Lautaro non tranquillo
partite
Inter-Juventus, pagelle TS: Bastoni graziato da La Penna, Lautaro non tranquillo
Il difensore nerazzurro si rende protagonista di una sceneggiata da censurare, il capitano non riesce a incidere
Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6,5, Bastoni 4 (1' st Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5,5 (21' st Esposito 7), Barella 5,5 (9' st Calhanoglu 6,5), Zielinski 7, Sucic 6 (21' st Diouf 6), Dimarco 7; Thuram 6,5 (41' st Bonny sv), Lautaro 5,5. Chivu 6,5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA