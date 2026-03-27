Buona la prima per l'Italia, che batte 2-0 l'Irlanda del Nord e si giocherà ora la qualificazione al Mondiale nello spareggio contro la Bosnia. Fra i migliori in campo per gli Azzurri, secondo il Corriere dello Sport, c'è Barella: "Fra i migliori del nostro centrocampo, si muove ovunque, cerca e trova Politano come giocassero insieme da sempre, si propone per dare la scossa alla manovra. C'è sempre". Meno brillante, invece, Dimarco: "Si trova troppo solo, poco assistito da Calafiori ed anche - probabilmente - un po' sulle gambe, che però lo reggono fino alla fine".
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fcinter1908 partite pagelle Italia-Irlanda del Nord, pagelle CdS: Barella fra i migliori, Dimarco sulle gambe
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Italia-Irlanda del Nord, pagelle CdS: Barella fra i migliori, Dimarco sulle gambe
Il centrocampista dell'Inter si muove ovunque e c'è sempre, meno brillante invece l'esterno sinistro nerazzurro
Donnarumma 6; Mancini 6,5, Bastoni 6,5 (18' st Gatti 6), Calafiori 6,5; Politano 6,5 (38' st Palestra sv), Barella 7, Locatelli 6, Tonali 7,5 (38' st Pisilli sv), Dimarco 6; Retegui 5 (18' st Esposito 6,5), Kean 7,5 (43' st Raspadori sv). Gattuso 6,5.
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