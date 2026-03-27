L'Italia fa il suo, battendo 2-0 l'Irlanda del Nord e guadagnandosi lo spareggio Mondiale contro la Bosnia. Per Tuttosport il migliore degli Azzurri è Tonali. Nota di merito anche per Bastoni, in campo nonostante i pochissimi allenamenti sostenuti: "Tiene botta anche se non è al top della condizione, battendosi con intensità senza correre rischi. Sostituito, anche pensando a martedì sera". Positivo l'ingresso in campo di Esposito: "Entra e ci mette subito la testa, solo che Hume non è d'accordo e si esibisce in un salvataggio alla disperata".