L'Italia fa il suo, battendo 2-0 l'Irlanda del Nord e guadagnandosi lo spareggio Mondiale contro la Bosnia. Per Tuttosport il migliore degli Azzurri è Tonali. Nota di merito anche per Bastoni, in campo nonostante i pochissimi allenamenti sostenuti: "Tiene botta anche se non è al top della condizione, battendosi con intensità senza correre rischi. Sostituito, anche pensando a martedì sera". Positivo l'ingresso in campo di Esposito: "Entra e ci mette subito la testa, solo che Hume non è d'accordo e si esibisce in un salvataggio alla disperata".
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fcinter1908 partite pagelle Italia-Irlanda del Nord, pagelle TS: Bastoni non corre rischi, Esposito entra bene
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Italia-Irlanda del Nord, pagelle TS: Bastoni non corre rischi, Esposito entra bene
Il difensore dell'Inter, recuperato in extremis, gioca una partita positiva anche se non in perfette condizioni
Donnarumma 6; Mancini 6,5, Bastoni 6 (18' st Gatti 6), Calafiori 6,5; Politano 7 (38' st Palestra sv), Barella 6,5, Locatelli 6,5, Tonali 8 (38' st Pisilli sv), Dimarco 6,5; Retegui 5 (18' st Esposito 6,5), Kean 7,5 (43' st Raspadori sv). Gattuso 6,5.
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