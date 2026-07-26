Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Karlsruher-Inter 1-2: prima amichevole per i nerazzurri, Diouf cambia il suo destino?
VIDEO FCIN1908 / Karlsruher-Inter: BBBank Wildpark sold out, le immagini
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per l'amichevole con il Karlsruher: il saluto di Barella e Pio
Attento sia in uscita che sui tiri da lontano dei giocatori del Karlsruhe. Cercato spesso anche con i piedi dai compagni
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