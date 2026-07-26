"Gli agenti di Romero sono in Italia, ma non c'è ancora stato un contatto diretto tra l'Inter e l'entourage del giocatore anche se il club nerazzurro vorrà trovare un accordo prima con l'argentino e il suo staff e poi con il Tottenham". È quanto riferiscono da Skysport a proposito del giocatore argentino.

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Per adesso si parla di concreto interesse, un interesse confermato da Ausilio che però ha anche spiegato che non si tratta di una trattativa breve. Per il costo del cartellino di parla di una richiesta di 45-50 mln da parte del club inglese. Anche l'ingaggio del giocatore non è basso.

"È sicuramente la prima richiesta di Chivu per la difesa: l'allenatore nerazzurro pensa che arrivando nella sua rosa possa alzare il livello della retroguardia", spiegano ancora su Sky.

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Questione esterno

Per quanto riguarda l'esterno siamo in un momento di standby. Saltati Palestra e Khalaili per il sostituto disi temporeggia perché le caratteristiche che piacevano al tecnico e avevano i due giocatori (per i quali i dirigenti dell'Inter hanno imbastito delle trattative poi saltate ognuna per motivi diversi) non sono state individuate in un altro giocatore.

Il club prende tempo per trovare un giocatore che dia a Chivu la qualità che ha richiesto in quel reparto.

(Fonte: SS24)