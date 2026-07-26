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Intervenuto dopo la partita amichevole contro il Karlsruher, vinta dall'Inter 2-1, il giovane laterale nerazzurro Mattia Marello ha rilasciato queste dichiarazioni:

"E' stata un'emozione indescrivibile, sia per come è finita, sia per come abbiamo giocato. Sono contento del risultato, è frutto del lavoro in ritiro. E' stato bello tosto, ma ci servirà per tutto l'anno. Il mister mi ha detto di giocare semplice e ho cercato di farlo per quanto possibile. Mi hanno aiutato anche i miei compagni nei movimenti e nelle uscite, quindi li ringrazio".

"L'obiettivo è chiaramente giocare in prima squadra, ma sono contento già di allenarmi con loro. Sono molto fiero, ringrazio il mister e i compagni che mi danno fiducia, sono contento. Una cosa che serve è entrare sempre più nel gruppo e di questo sono contento. Sono felice di aver avuto questa opportunità. ringrazio tutti".