Autore di due gol tra il 91' e il 94', Andy Diouf ha regalato la vittoria in rimonta all'Inter nell'amichevole contro il Karlsruher, impegno che ha chiuso il ritiro in terra tedesca della squadra nerazzurra.

Al termine della gara il calciatore francese, protagonista assoluto del match, ha parlato ai cronisti presenti tra cui l'inviato di FCINTER1908.

Come ti senti?

"Ho buone sensazioni, ma siamo solo all’inizio. È solo la prima partita. Abbiamo lavorato duro in questo ritiro, ogni giorno. Facciamo un passo alla volta”.

Come si fa un gol come il tuo secondo?

“Quando controllo il pallone, guardo subito la porta. Ci provo spesso in allenamento e provo a fare le stesse cose in partita”.

A destra ti trovi bene? Ti vedi su quella fascia?

“Come ho detto voglio solo cercare di fare il massimo, aiutare la squadra. Mi sento bene in campo, ma devo lavorare tanto perché non è la mia posizione naturale”.

Ci racconti il dialogo di questi giorni con il mister?

“Ho parlato molto con il mister in allenamento, ora abbiamo il tempo per lavorare. Non è facile perché è una nuova posizione, ma cerco di fare il massimo e vedremo".

È meglio per te giocare con Pavard sul tuo lato anche per una questione linguistica?

“Sì, è buono avere Pavard sul mio lato. È più facile perché parla francese, ma mi piace giocare con tutti i difensori".

Com'è il bilancio di questi giorni di ritiro?

“Abbiamo lavorato molto. È positivo finire così, sono molto contento”.