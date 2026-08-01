Un primo tempo molto equilibrato, una sfida divertente. Nella ripresa sono gli inglesi a tenere palla

Daniele Mari

MARTINEZ

Inter

VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per l'amichevole con il Karlsruher: il saluto di Barella e Pio

Martinez 6

Il Manchester City si fa vedere spesso dalle sue parti ma il portiere nerazzurro gestisce bene. Non può fermare il cross che porta al gol di Mubama

Manchester city-Inter, le pagelle

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