Un primo tempo molto equilibrato, una sfida divertente. Nella ripresa sono gli inglesi a tenere palla
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per l'amichevole con il Karlsruher: il saluto di Barella e Pio
Il Manchester City si fa vedere spesso dalle sue parti ma il portiere nerazzurro gestisce bene. Non può fermare il cross che porta al gol di Mubama
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