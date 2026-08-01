Roberto De Zerbi è tornato a parlare di Cristian Romero. Come aveva fatto nei giorni precedenti ha detto di aver parlato con il giocatore del suo futuro al Tottenham. Romero non è ancora in ritiro con il club inglese perché sta usufruendo di un periodo di riposo più lungo dopo che con l'Argentina è arrivato fino alla finale dei Mondiali. Non era quindi presente durante l'amichevole tra Chelsea e Tottenham, finita due a uno per la squadra dell'ex allenatore del Sassuolo.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Proprio alla fine della partita De Zerbi è tornato a parlare di Romero: «Ho scambiato dei messaggi con Cuti ieri per pianificare il suo rientro a Londra. Non ho parlato con lui del mercato. Non è compito mio. So che ci sono molte soluzioni sul mercato».

Richarlison

De Zerbi ha confermato dopo la partita anche che Richarlison è indeciso se rimanere al Tottenham e sta valutando una possibile partenza in estate. «Mi piace come giocatore e come persona - ha detto l'allenatore del brasiliano - ed è incredibile il suo atteggiamento e il suo comportamento, ma alla fine dobbiamo rispettare le sue scelte. E sappiamo, tutti noi sappiamo cosa vuole fare. Non è facile trovare un altro attaccante come Richarlison, perché segna... ha segnato 12 gol la scorsa stagione, non per fortuna, ma perché sa come fare. Non so [se vuole andarsene]... non c'è nessun problema, è una persona squisita. Tutti noi gli vogliamo bene, i compagni, la società, lo staff, perché si impegna al massimo ogni giorno, seriamente ogni giorno».

(Fonte: standard.co.uk)