VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...

Non è un mistero che Cristian Romero sia un obiettivo piuttosto concreto dell'Inter per la difesa, nonostante l'arrivo di John Stones.

"Sistemata la difesa con l’arrivo di Stones, che ha firmato fino al 2029, per l’Inter adesso comincia la fase due del mercato. Prima però una premessa: i nerazzurri non hanno certo abbandonato la pista Romero. Il profilo piace molto, solo che alle cifre chieste dal Tottenham di oltre 40 milioni di euro la trattativa non può decollare facilmente. Senza tenere conto anche dell’ingaggio del colombiano", scrive Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com.

"L’Inter per ora rimane ferma in attesa di capire se più avanti ci saranno margini per potere fare l’operazione oppure no. È evidente che in caso di segnali positivi la partenza di Pavard sarebbe pressoché sicura", chiosa poi Ceccarini.