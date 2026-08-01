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E' scoppiato ufficialmente il caso Sebastiano Esposito al Cagliari: l'attaccante ha infatti lasciato il ritiro dei sardi senza autorizzazione, come comunicato dal club sardo: "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno.

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Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".

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Uno degli scenari possibili quindi è la cessione, con il Cagliari che lo valuta circa 20 milioni di euro. E se il classe 2002 dovesse partire, anche l'Inter incasserebbe: la scorsa estate lo ha infatti ceduto ai sardi per 4 milioni di euro ma si è riservato un 40% sulla futura rivendita. In caso di addio, quindi, altro piccolo tesoretto per i nerazzurri per completare il mercato in entrata.