Missione compiuta per l'Inter, che vince anche a Parma e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato. Per Tuttosport il migliore in campo contro il Parma è Akanji, seguito a ruota da Bisseck. In ombra capitan Lautaro: "Nel primo tempo si dispera per aver sprecato una grossa occasione di testa al 17' e una grossa di piede al 41': non è la sua serata". Non convince Luis Henrique: "Timido nel proporsi, le due occasioni del Parma arrivano perché lui è fuori posizione".