Missione compiuta per l'Inter, che vince anche a Parma e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato. Per Tuttosport il migliore in campo contro il Parma è Akanji, seguito a ruota da Bisseck. In ombra capitan Lautaro: "Nel primo tempo si dispera per aver sprecato una grossa occasione di testa al 17' e una grossa di piede al 41': non è la sua serata". Non convince Luis Henrique: "Timido nel proporsi, le due occasioni del Parma arrivano perché lui è fuori posizione".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite pagelle Parma-Inter, pagelle TS: Lautaro, non è serata. Luis Henrique fuori posizione
partite
Parma-Inter, pagelle TS: Lautaro, non è serata. Luis Henrique fuori posizione
Il capitano nerazzurro questa volta non riesca a trovare la via per il gol, insuperabili i difensori Bisseck e Akanji
Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 7,5, Carlos Augusto 6,5; Luis Henrique 5,5 (40' st Acerbi sv), Sucic 5,5 (24' st Barella 6,5), Calhanoglu 6,5 (24' st Zielinski 6), Mkhitaryan 6, Dimarco 6; Esposito 6,5 (34' st Thuram 6,5), Lautaro 5,5 (40' st Bonny sv). Chivu 7.
© RIPRODUZIONE RISERVATA