Sesta vittoria consecutiva per l'Inter, che batte anche il Parma e allunga in classifica. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Akanji: "Guida la difesa con l'autorevolezza del grande campione. Si conferma un punto fermo della retroguardia e muro invalicabile per chiunque graviti dalle sue parti". Bene anche Dimarco e Carlos Augusto, male invece Sucic: "Torna dal primo minuto nella zona di solito occupata da Barella: un po' troppo leggerino. Clamoroso l'errore sotto porta prima di lasciare il campo".