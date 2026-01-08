FC Inter 1908
Parma-Inter, pagelle CdS: Akanji, autorevolezza del grande campione. Male Sucic

Il difensore svizzero giganteggia, bene anche Dimarco e Carlos Augusto. Negativa la prestazione del centrocampista croato
Fabio Alampi Redattore 

Sesta vittoria consecutiva per l'Inter, che batte anche il Parma e allunga in classifica. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Akanji: "Guida la difesa con l'autorevolezza del grande campione. Si conferma un punto fermo della retroguardia e muro invalicabile per chiunque graviti dalle sue parti". Bene anche Dimarco e Carlos Augusto, male invece Sucic: "Torna dal primo minuto nella zona di solito occupata da Barella: un po' troppo leggerino. Clamoroso l'errore sotto porta prima di lasciare il campo".

Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 7,5, Carlos Augusto 6,5; Luis Henrique 5,5 (40' st Acerbi sv), Sucic 5 (24' st Barella 6,5), Calhanoglu 6 (24' st Zielinski 6), Mkhitaryan 6, Dimarco 7; Esposito 6 (34' st Thuram 6,5), Lautaro 5,5 (40' st Bonny sv). Chivu 7.

