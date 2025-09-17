Manca sempre meno all'esordio in Champions League dell'Inter di Cristian Chivu, impegnata ad Amsterdam contro l'Ajax. Ma ci sono ancora dubbi sulla formazione che il tecnico romeno schiererà dal 1'.
partite
Ajax-Inter, gioca Lautaro? Sky: “Ecco le ultime. Ci sono altri due ballottaggi: Chivu…”
Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ne parla così: "Dubbio Lautaro permane anche ora, non stava benissimo neanche oggi e rimane in piedi la pista Pio Esposito titolare. Però non posso darvi la certezza perché Chivu, in questo inizio all'Inter, è abituato a dare le comunicazioni alla squadra solo prima di partire per lo stadio, fino a quella riunione la risposta la sa solo e soltanto Cristian Chivu.
Dagli indizi che abbiamo riposano Acerbi e Bastoni in favore di De Vrij e Carlos Augusto. Torna Dimarco titolare, ballottaggio aperto Barella-Frattesi e Calhanoglu-Sucic. In attacco, in un senso o nell'altro, ci sarà la notizia: Pio può esordire in Champions, nel caso dovesse giocare Lautaro, ma pare difficile, sarebbe una notizia anche questa"
Barzaghi, poi, nel successivo collegamento conferma come ci siano iniziali conferme su Pio Esposito titolare
© RIPRODUZIONE RISERVATA