Le ultime di formazione in vista di Ajax-Inter secondo Sky Sport: Lautaro non sta benissimo e potrebbe stare fuori

Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ne parla così: "Dubbio Lautaro permane anche ora, non stava benissimo neanche oggi e rimane in piedi la pista Pio Esposito titolare. Però non posso darvi la certezza perché Chivu, in questo inizio all'Inter, è abituato a dare le comunicazioni alla squadra solo prima di partire per lo stadio, fino a quella riunione la risposta la sa solo e soltanto Cristian Chivu.

Dagli indizi che abbiamo riposano Acerbi e Bastoni in favore di De Vrij e Carlos Augusto. Torna Dimarco titolare, ballottaggio aperto Barella-Frattesi e Calhanoglu-Sucic. In attacco, in un senso o nell'altro, ci sarà la notizia: Pio può esordire in Champions, nel caso dovesse giocare Lautaro, ma pare difficile, sarebbe una notizia anche questa"