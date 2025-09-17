Dopo gli errori a Torino contro la Juventus, tanti tifosi nerazzurri hanno invocato un avvicendamento nella porta dell'Inter tra Sommer e Martinez.
Inter, Chivu fa scudo intorno a Sommer: nonostante le pressioni, Yann sarà titolare
Dopo gli errori a Torino contro la Juventus, tanti tifosi nerazzurri hanno invocato un avvicendamento nella porta dell'Inter tra Sommer e Martinez
Eppure, Cristian Chivu, come riferisce anche Tuttosport, sembra deciso a puntare ancora sullo svizzero:
"Cristian Chivu fa scudo su Yann Sommer. E, nonostante le pressioni di club, tifosi e piazza, conferma tra i titolari dell’Inter il portiere svizzero, che quindi stasera difenderà i pali della porta nerazzurra dal 1’ contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena nel primo match di questa edizione di Champions League".
(Fonte: Tuttosport)
