FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Inter, Chivu fa scudo intorno a Sommer: nonostante le pressioni, Yann sarà titolare

partite

Inter, Chivu fa scudo intorno a Sommer: nonostante le pressioni, Yann sarà titolare

Inter, Chivu fa scudo intorno a Sommer: nonostante le pressioni, Yann sarà titolare - immagine 1
Dopo gli errori a Torino contro la Juventus, tanti tifosi nerazzurri hanno invocato un avvicendamento nella porta dell'Inter tra Sommer e Martinez
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo gli errori a Torino contro la Juventus, tanti tifosi nerazzurri hanno invocato un avvicendamento nella porta dell'Inter tra Sommer e Martinez.

Inter, Chivu fa scudo intorno a Sommer: nonostante le pressioni, Yann sarà titolare- immagine 2
Getty Images

Eppure, Cristian Chivu, come riferisce anche Tuttosport, sembra deciso a puntare ancora sullo svizzero:

Inter, Chivu fa scudo intorno a Sommer: nonostante le pressioni, Yann sarà titolare- immagine 3
Getty Images

"Cristian Chivu fa scudo su Yann Sommer. E, nonostante le pressioni di club, tifosi e piazza, conferma tra i titolari dell’Inter il portiere svizzero, che quindi stasera difenderà i pali della porta nerazzurra dal 1’ contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena nel primo match di questa edizione di Champions League".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
Repubblica – Inter, Lautaro out? Più Pio Esposito di Bonny. Lautaro è consapevole…
Ajax-Inter, dubbio Lautaro. Ma Chivu ha in mente un altro clamoroso cambio

© RIPRODUZIONE RISERVATA