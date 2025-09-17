Secondo l'edizione odierna di Repubblica, Pio Esposito è in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram in attacco in caso di forfait di Lautaro contro l'Ajax in Champions League. Scrive il quotidiano:
"Se lo spagnolo ex Genoa dovrà aspettare, potrà invece vivere la sua notte da sogno davanti ai 56 mila della Johan Cruyff Arena uno fra Pio Esposito e (più probabile) Bonny, non per scelta tecnica ma perché Lautaro non è in condizione".
"Il capitano ha mal di schiena, si è allenato da solo, e se mai alla fine andrà in panchina lo farà soprattutto per dare morale ai compagni. È consapevole della delicatezza del momento, come lo è il suo allenatore".
(Fonte: Repubblica)
