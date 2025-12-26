Dopo due giorni di riposo concessi da Chivu per permettere ai giocatori di festeggiare il Natale in famiglia, la squadra oggi si ritroverà alla Pinetina. L'obiettivo è preparare al meglio la gara contro l'Atalanta in programma domenica. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in cabina di regia Calhanoglu si candida per rientrare da titolare e invece sulla corsia destra la situazione è meno scontata visto che oltre a Luis Henrique c’è la variabile Diouf.
"Da un lato il brasiliano (che non ha ancora convinto al 100%) disputerebbe la settima partita di fila da titolare in meno di un mese, come gli capita ormai da Pisa a fine novembre, dall’altro lato il francese può essere l’alternativa valida per sparigliare le carte anche se la sua candidatura non va scartata nemmeno per un impiego a centrocampo. In difesa, infine, c’è da capire chi vincerà il ballottaggio tra Bisseck e De Vrij per completare la linea a tre con Akanji e Bastoni".
(Corriere dello Sport)
