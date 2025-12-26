Contro l'Atalanta in cabina di regia Calhanoglu si candida per rientrare da titolare e invece a destra la situazione è meno scontata

Dopo due giorni di riposo concessi da Chivu per permettere ai giocatori di festeggiare il Natale in famiglia, la squadra oggi si ritroverà alla Pinetina. L'obiettivo è preparare al meglio la gara contro l'Atalanta in programma domenica. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in cabina di regia Calhanoglu si candida per rientrare da titolare e invece sulla corsia destra la situazione è meno scontata visto che oltre a Luis Henrique c’è la variabile Diouf.