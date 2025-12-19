A Riad i nerazzurri affronteranno il Bologna nella semifinale di Supercoppa. Le possibili scelte di formazione di Chivu

Gianni Pampinella Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 11:32)

Questa sera l'Inter è attesa dalla semifinale di Supercoppa. A Riad i nerazzurri affronteranno il Bologna, squadra che negli ultimi anni si è rivelata autentica bestia nera per la squadra di Chivu.

"Il fatto di avere un giorno di riposo in meno rispetto al Napoli, in caso di finale, impone di gestire il turnover con intelligenza. Carlos Augusto potrebbe trovare posto in campo, e uno fra Lautaro e Thuram potrebbe riposare. Çalhanoglu è finalmente pronto, in porta si rivedrà Josep Martinez, già schierato in Coppa Italia".

"Nel Bologna, la sorpresa di formazione potrebbe essere Bernardeschi al posto di Orsolini, ma il ballottaggio è aperto. Castro davanti non si tocca, Odgaard è pronto a riprendersi il posto dopo lo stop contro la Juve, e torna a disposizione Ciro Immobile, «sereno e libero da preoccupazioni», assicura Italiano. Ma da qui a dire che giocherà, ne passa".

"Italiano, che in Supercoppa è entrato dalla porta principale battendo il Milan lo scorso 14 maggio, sa di avere un bel peso da portare. «Sarebbe la prima Supercoppa in bacheca. Vogliamo dar fastidio e continuare a scrivere la storia». E pensando ai 500 bolognesi in arrivo dall'Italia, nonostante il boicottaggio della curva, aggiunge: «I sacrifici vanno ripagati. Vorranno prolungare il loro soggiorno a Riad, e dobbiamo farlo succedere».

(Repubblica)