Inter, ecco la probabile formazione contro l’Atalanta: novità a centrocampo

Ci sono tre grandi assenti per l'Inter perché oltre ad Acerbi e Dumfries neanche Bonny sarà a disposizione: le ultime di formazione
Mancano ancora tre giorni alla sfida contro l'Atalanta ma iniziano ad arrivare le prime indicazioni di formazione per l'Inter in vista del match del Gewiss Stadium di domenica.

Domani la squadra tornerà ad allenarsi per preparare la delicata trasferta di Bergamo: "Smaltita la delusione Supercoppa, l'Inter si rituffa sul campionato ma lo fa senza diverse pedine importanti: Bonny si aggiunge alla lista di indisponibili in cui già figuravano Acerbi e Dumfries", commenta infatti La Gazzetta dello Sport.

Torna invece Calhanoglu che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Secondo la probabile de La Gazzetta, in porta ci sarà Sommer, Bisseck, Akanji e Bastoni completeranno la difesa mentre Luis Henrique (in vantaggio nel ballottaggio con Diouf) sarà a destra con Dimarco a sinistra. In mezzo spazio a Zielinski in cabina di regia, Barella e MKhitaryan (in ballottaggio con Sucic) mezzali con Lautaro e Thuram davanti.

PROBABILE FORMAZIONE INTER: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Ballottaggi (Luis Henrique-Diouf 60-40%, Mkhitaryan-Sucic 55-45%)

