Inter, ecco la probabile formazione contro l’Atalanta: novità a centrocampo

Torna invece Calhanoglu che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Secondo la probabile de La Gazzetta, in porta ci sarà Sommer, Bisseck, Akanji e Bastoni completeranno la difesa mentre Luis Henrique (in vantaggio nel ballottaggio con Diouf) sarà a destra con Dimarco a sinistra. In mezzo spazio a Zielinski in cabina di regia, Barella e MKhitaryan (in ballottaggio con Sucic) mezzali con Lautaro e Thuram davanti.
PROBABILE FORMAZIONE INTER: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Ballottaggi (Luis Henrique-Diouf 60-40%, Mkhitaryan-Sucic 55-45%)
© RIPRODUZIONE RISERVATA