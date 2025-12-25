Inter, ecco la probabile formazione contro l’Atalanta: novità a centrocampo

Torna invece Calhanoglu che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Secondo la probabile de La Gazzetta, in porta ci sarà Sommer, Bisseck, Akanji e Bastoni completeranno la difesa mentre Luis Henrique (in vantaggio nel ballottaggio con Diouf) sarà a destra con Dimarco a sinistra. In mezzo spazio a Zielinski in cabina di regia, Barella e MKhitaryan (in ballottaggio con Sucic) mezzali con Lautaro e Thuram davanti.