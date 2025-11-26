FC Inter 1908
Atletico-Inter, clamorose novità di formazione: fuori Luis Henrique e altri 2 a sorpresa

Atletico Madrid Inter
Cristian Chivu ha deciso. Dopo una mattinata di riflessioni con lo staff, il tecnico dell’Inter ha comunicato ai suoi giocatori l’undici
Clamorose novità, secondo quanto appurato da Fcinter1908 con gli inviati a Madrid, nella formazione scelta di Chivu per sfidare l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Rispetto alle previsioni della vigilia, escono dall'undici De Vrij, Luis Henrique e Pio Esposito. I ballottaggi sono stati infatti vinti da Bisseck, Carlos Augusto e Bonny.

Sorprende soprattutto la scelta di confermare Carlos Augusto a piede invertito, dopo la prova tutt'altro che convincente nel derby. Altra bocciatura rumorosa per Luis Henrique. Rilanciato Bisseck centrale di difesa mentre Bonny vince in extremis il ballottaggio con Pio Esposito.

La formazione prevista: Sommer, Akanji, Bisseck Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro

