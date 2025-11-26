"Perdi il derby in quel modo e tre giorni dopo finisci nella tana dell’Atletico, che è pur sempre l’unica squadra ad averti eliminato nelle ultime tre Champions (ai rigori) con il tiro di Lautaro finito in piccionaia. Come terapia d’urto non c’è male per l’Inter, che in Europa è a punteggio pieno e adesso affronta tutte le big del suo calendario, visto che dopo la notte frizzante del Metropolitano ci saranno quelle con Liverpool, Arsenal e Borussia". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in vista di Atletico Madrid-Inter.