"Perdi il derby in quel modo e tre giorni dopo finisci nella tana dell’Atletico, che è pur sempre l’unica squadra ad averti eliminato nelle ultime tre Champions (ai rigori) con il tiro di Lautaro finito in piccionaia. Come terapia d’urto non c’è male per l’Inter, che in Europa è a punteggio pieno e adesso affronta tutte le big del suo calendario, visto che dopo la notte frizzante del Metropolitano ci saranno quelle con Liverpool, Arsenal e Borussia". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in vista di Atletico Madrid-Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Atletico Madrid-Inter, CorSera: “Luis Henrique dal 1′. E occhio al ballottaggio in attacco”
partite
Atletico Madrid-Inter, CorSera: “Luis Henrique dal 1′. E occhio al ballottaggio in attacco”
"Nella bolgia del Metropolitano potrebbe esserci un’altra occasione per Luis Henrique detto Gigi al posto di Augusto", scrive il CorSera
I nerazzurri sono a punteggio pieno e cercano di rimpinguare il loro bottino per avvicinarsi alla qualificazione alla top 8. Chivu conferma Sommer nonostante l'errore contro il Milan.
"Nella bolgia del Metropolitano potrebbe esserci un’altra occasione per Luis Henrique detto Gigi al posto di Augusto, riadattato come vice Dumfries nel derby, senza troppo successo. Ma anche Frattesi reclama spazio, in una partita che sarà fatta di intensità e di rapidi cambi di fronte, con le fasce come chiave. In avanti Lautaro potrebbe essere affiancato da Bonny in ballottaggio con Pio", spiega il CorSera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA