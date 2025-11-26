FC Inter 1908
Sky – Inter, la formazione: ecco le ultimissime sulle scelte di Chivu per l’Atletico

Mancano poco meno di tre ore ad Atletico Madrid-Inter, quinta giornata della fase campionato della Champions League: ancora dubbi per Chivu
Mancano poco meno di tre ore ad Atletico Madrid-Inter, quinta giornata della fase campionato della Champions League, e in casa nerazzurra, in attesa della riunione tecnica, resistono ancora dei dubbi di formazione.

A riferirli è Sky Sport, secondo cui il ballottaggio principale è a destra, dove Luis Henrique (favorito) e Carlos Augusto si giocano la titolarità al posto di Dumfries.

ATLETICO MADRID-INTER, PRONOSTICO MARCATORE: STUZZICA IL NOME CHE NON TI ASPETTI

Gli altri dubbi sono in mezzo al campo, dove potrebbe avere un'occasione Zielinski, e in attacco, dove Esposito è davanti a Bonny per giocare accanto a Lautaro. In difesa, infine, de Vrij dovrebbe giocare al posto di Acerbi. Ecco la probabile formazione dell'Inter secondo Sky:

