Mancano poco meno di tre ore ad Atletico Madrid-Inter, quinta giornata della fase campionato della Champions League, e in casa nerazzurra, in attesa della riunione tecnica, resistono ancora dei dubbi di formazione.

A riferirli è Sky Sport, secondo cui il ballottaggio principale è a destra, dove Luis Henrique (favorito) e Carlos Augusto si giocano la titolarità al posto di Dumfries.