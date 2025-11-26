Cristian Chivu pensa a qualche cambio nella formazione che scenderà in campo questa sera contro l'Atletico Madrid. La novità più importante dovrebbe essere in fascia destra, dove sembra essere arrivato il momento di Luis Henrique.
Inter, occasione dal 1′ per Luis Henrique. Riposa Thuram? Il partner di Lautaro. E in mezzo…
"Prima del viaggio scanzonato verso Madrid, come piace all’allenatore, con sorriso e buon umore sparsi in aereo, alla Pinetina c’è stato un intenso allenamento di vigilia. Lì Cristian Chivu, come d’abitudine, ha mosso le acque, ruotato uomini e pedine: il livello di difficoltà si alza, di conseguenza dovranno alzarsi anche attenzione e ferocia. Dopo lo shock del derby, contro una avversaria con caratteristiche e solidità simili a quelle del Milan, il tecnico romeno ha battuto su uno dei tasti a cui tiene di più. La gestione del momento, la capacità di leggere la singola situazione e, magari, azzardare un fallo in più, se serve. È necessaria personalità, quella finora mai vista, neanche da lontano, in Luis Henrique, che potrebbe essere però chiamato a giocare il primo big match della vita interista. Il brasiliano è stato provato nelle terre di Dumfries, lì dove nel derby aveva giocato a piede invertito Carlos Augusto. Ha chance di partire dall’inizio per la terza volta in stagione, ma le prime due, in trasferta a Cagliari e a Verona, non avevano questo grado di difficoltà", rivela La Gazzetta dello Sport.
"L’altra scelta strategica per il tecnico, poi, è quella per il ruolo di partner di attacco di Lautaro. Dopo aver giocato per intero tutto il derby dopo oltre 40 giorni ai box, Thuram dovrebbe sedersi in panchina. A questo punto, sfida aperta tra i due giovani leoni, Bonny e Pio, anche se è stato provato con più insistenza Esposito. Come da manuale di Chivu, la decisione verrà presa all’ultimo, come anche quella che riguarda le mezzali da piazzare ai lati di un Calha voglioso di riscatto. Zielinski dovrebbe prendere il posto di Sucic, mentre sul centro-destra Frattesi insidia seriamente Barella, nonostante Nicolò sia da considerare favorito. Per il resto, Chivu non toglierà i guanti dalle mani di Sommer dopo i pasticci del derby, mentre De Vrij ha ottime possibilità di iniziare al centro della difesa tra Akanji e Bastoni", spiega Gazzetta.
