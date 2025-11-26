"Prima del viaggio scanzonato verso Madrid, come piace all’allenatore, con sorriso e buon umore sparsi in aereo, alla Pinetina c’è stato un intenso allenamento di vigilia. Lì Cristian Chivu, come d’abitudine, ha mosso le acque, ruotato uomini e pedine: il livello di difficoltà si alza, di conseguenza dovranno alzarsi anche attenzione e ferocia. Dopo lo shock del derby, contro una avversaria con caratteristiche e solidità simili a quelle del Milan, il tecnico romeno ha battuto su uno dei tasti a cui tiene di più. La gestione del momento, la capacità di leggere la singola situazione e, magari, azzardare un fallo in più, se serve. È necessaria personalità, quella finora mai vista, neanche da lontano, in Luis Henrique, che potrebbe essere però chiamato a giocare il primo big match della vita interista. Il brasiliano è stato provato nelle terre di Dumfries, lì dove nel derby aveva giocato a piede invertito Carlos Augusto. Ha chance di partire dall’inizio per la terza volta in stagione, ma le prime due, in trasferta a Cagliari e a Verona, non avevano questo grado di difficoltà", rivela La Gazzetta dello Sport.