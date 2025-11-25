L'Inter domani sfiderà l'Atletico Madrid nella quinta giornata della League Phase della Champions League. Cristian Chivu pretende una reazione dai suoi dopo il KO nel derby e l'obiettivo è fare punti per avvicinarsi all'obiettivo top 8 che eviterebbe gli spareggi nella fase ad eliminazione diretta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chivu sta pensando a diversi cambi rispetto alla formazione titolare nel derby: in porta c'è ancora Sommer, in difesa toccherà a De Vrij con Akanji e Bastoni confermati come braccetti.

A centrocampo, occasione dal 1' per Luis Henrique al posto dell'infortunato Dumfries e per Zielinski al posto di Sucic. Calhanoglu è confermato in cabina di regia, Dimarco sulla fascia sinistra e Barella mezzala.

Chi giocherà in attacco? Secondo Sky Sport, Lautaro è titolare e al suo fianco il favorito è Pio Esposito. Panchina, dunque, per Thuram e Bonny, pronti a subentrare nella ripresa.