FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Atletico-Inter, grande chance per Luis Henrique: novità di formazione ovunque

partite

Sky – Atletico-Inter, grande chance per Luis Henrique: novità di formazione ovunque

Sky – Atletico-Inter, grande chance per Luis Henrique: novità di formazione ovunque - immagine 1
Le probabili scelte di Cristian Chivu per Atletico Madrid-Inter, match valido per la quinta giornata di Champions
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter domani sfiderà l'Atletico Madrid nella quinta giornata della League Phase della Champions League. Cristian Chivu pretende una reazione dai suoi dopo il KO nel derby e l'obiettivo è fare punti per avvicinarsi all'obiettivo top 8 che eviterebbe gli spareggi nella fase ad eliminazione diretta.

Sky – Atletico-Inter, grande chance per Luis Henrique: novità di formazione ovunque- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chivu sta pensando a diversi cambi rispetto alla formazione titolare nel derby: in porta c'è ancora Sommer, in difesa toccherà a De Vrij con Akanji e Bastoni confermati come braccetti.

A centrocampo, occasione dal 1' per Luis Henrique al posto dell'infortunato Dumfries e per Zielinski al posto di Sucic. Calhanoglu è confermato in cabina di regia, Dimarco sulla fascia sinistra e Barella mezzala.

Sky – Atletico-Inter, grande chance per Luis Henrique: novità di formazione ovunque- immagine 3
Getty Images

Chi giocherà in attacco? Secondo Sky Sport, Lautaro è titolare e al suo fianco il favorito è Pio Esposito. Panchina, dunque, per Thuram e Bonny, pronti a subentrare nella ripresa.

INTER: Sommer; Akanji, de Vrj, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

Leggi anche
Inter-Milan, Zielinski-Sucic: c’è un problema. Le scelte di Chivu per difesa e fascia destra
Sky – Inter, messaggio di Chivu in vista del derby. Due dubbi sull’undici titolare....

© RIPRODUZIONE RISERVATA