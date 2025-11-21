Giornata fredda e intensa per la squadra nerazzurra che si è allenata ad Appiano in vista della gara col Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 18:16)

Giornata di neve e pioggia ad Appiano Gentile e allenamento in vista del derby. Sempre out Dumfriesche si è allenato a parte e non sarà a disposizione per la partita di domenica sera. Tra gli indisponibili restano anche Mkhitaryan, Darmian, Di Gennaro e Palacios.

Per quanto riguarda le scelte di Chivu sull'undici titolare: ci sono due dubbi. Uno in difesa con Acerbi e Bisseck che si contendono un posto da centrale vicino ad Akanji e Bastoni. In mezzo al campo Sucic giocherà al posto di Zielinski? Il croato sembra favorito. In avanti invece c'è posto per la ThuLa.

Se Lautaro e Thuram stanno bene partono loro dal primo minuto, spiegano a Skysport. Bonny è rimasto alla Pinetina ad allenarsi insieme a Marcus, entrambi non sono stati convocati in Nazionale, e ha qualche chance. "Esposito? Si è anche fermato a salutare i tifosi. Sarà il suo primo derby, sta bene, ha anche segnato in Nazionale, ma partirà dalla panchina", ha spiegato Barzaghi sull'attaccante italiano.

Anche per mister Chivusarà il primo derby da allenatore ma ai suoi ha in pratica lanciato un messaggio. "Quello di affrontare il derby come se fosse una gara importante come le altre. Allenamento al mattino, conferenza alle due e poi via libera, non è previsto il ritiro della vigilia in vista della gara con il Milan e quindi tutti i giocatori prepareranno la sfida come se fosse uguale alle altre", ha concluso il giornalista.

