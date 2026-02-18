FCIN1908/ Bodo-Inter, le scelte di formazione: emergono altre novità

Le ultime in vista della gara di Champions League in programma stasera in terra norvegese per la squadra di Chivu

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 14:24)

C'è ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere in vista di Bodo-Inter di stasera.

Cristian Chivu mescolerà le carte, ma dal ritiro nerazzurro qualcosa già filtra su quello che sarà l'undici iniziale contro i norvegesi. Tra le novità previste, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, ci sono Francesco Acerbi e Matteo Darmian.

I due torneranno titolari per una sera: il difensore al centro del terzetto davanti a Sommer, con Bastoni a sinistra e uno tra Bisseck e Akanji a destra, mentre l'ex United farà rifiatare Luis Henrique sulla destra.

Davanti, invece, Pio Esposito è praticamente certo di una maglia. Chi giocherà al suo fianco? Le prossime ore serviranno a risolvere il dubbio nel tandem offensivo. Al momento Lautaro Martinez sembra in vantaggio su Thuram, ma Chivu non ha ancora deciso. A centrocampo resta viva la possibilità di un turno di riposo per Zielinski: pronto il terzetto composto da Mkhitaryan, Barella e Sucic.