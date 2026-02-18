Le scelte di Chivu non potranno non tenere conto di un’altra trasferta delicata come quella in Puglia. Ecco perché sono da mettere in preventivo anche altri avvicendamenti

Si delinea la probabile formazione dell'Inter per stasera contro il Bodo/Glimt: orfano di Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, Cristian Chivu ha scelte quasi obbligate a centrocampo. Spiega il Corriere dello Sport: " Barella dovrebbe partire nuovamente dall’inizio, con possibilità però di piazzarsi davanti alla difesa, così da concedere un giro in panchina a Zielinski, divenuto ormai fondamentale.

Incertezza anche in attacco: assodato che Thuram e Lautaro verranno divisi, ieri, nella rifinitura serale a Bodo, Tikus è stato provato in coppia con Esposito . Potrebbe toccare a loro, dunque, con il Toro e Bonny “prenotati” per Lecce. Già perché le scelte di Chivu non potranno non tenere conto di un’altra trasferta delicata come quella in Puglia.

Ecco perché sono da mettere in preventivo anche altri avvicendamenti, come l’innesto di Carlos Augusto a sinistra, con riposo per Dimarco, comunque pronto a entrare in corsa in caso di necessità. Attenzione pure alla difesa, da capire se uno tra Bisseck e Akanji è candidato a lasciare spazio a uno tra De Vrij e Acerbi".