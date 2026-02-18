Arriva un'importante novità di formazione in vista di Bodo Glimt-Inter, match d'andata dei playoff di Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, potrebbe riposare Luis Henrique, al suo posto potrebbe rivedersi Matteo Darmian dall'inizio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Bodo Glimt-Inter, possibile titolarità per Darmian: la probabile formazione
partite
Sky – Bodo Glimt-Inter, possibile titolarità per Darmian: la probabile formazione
Le ultime di formazione in vista di Bodo Glimt-Inter, match valido per l'andata dei playoff di Champions: Darmian dall'inizio?
Per Darmian sarebbe l'esordio da titolare in stagione, visto che ha collezionato 4 presenze tra campionato e Champions ma solo a gara in corso. In difesa, riporta sempre Sky Sport, potrebbe riposare anche Akanji, con Bastoni a sinistra, Acerbi in mezzo e Bisseck a destra.
Non è ancora sciolto, invece, il dubbio in attacco: l'unico sicuro di una maglia da titolare è Francesco Pio Esposito e il suo partner potrebbe essere Lautaro Martinez, in vantaggio su Marcus Thuram. A centrocampo spazio a Barella in cabina di regia, Sucic e Mkhitaryan mezzali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA