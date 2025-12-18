In attesa delle parole di Cristian Chivu in conferenza stampa oggi, comincia a delinearsi la probabile formazione dell'Inter per la gara di domani di Supercoppa contro il Bologna. Le ultime dal Corriere dello Sport: "Sommer, che ieri ha compiuto 37 anni, potrebbe infatti lasciare il posto a Martinez. Attenzione anche al jolly Carlos Augusto, che si candida per dare un turno di riposo a Bastoni, in difesa, oppure per prendere il posto di Luis Henrique sulla corsia destra.
Bologna-Inter, la probabile formazione: da Martinez e Thuram a cosa filtra su Calhanoglu
Nel caso, infatti, l’ex-Marsiglia sarebbe alla sesta gara consecutiva da titolare. E lunedì, peraltro, ci sarebbe pure l’eventuale finale. Plausibile, comunque, che il tecnico rumeno ragioni nell’ottica della doppia partita ravvicinata. E, quindi, a centrocampo, sul centro-sinistra si alterneranno Sucic e Mkhitaryan.
La seduta di oggi, inoltre, servirà anche per verificare le condizioni di Çalhanoglu, che, dopo l’affaticamento all’adduttore accusato contro il Liverpool, non è ancora tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Da capire, quindi, se il turco possa essere una carta da giocare già domani a gara in corso, oppure se dovrà essere preso in considerazione solo in caso di finale. Per chiudere, l’attacco: ci sarà la coppia Lautaro-Thuram a dare l’assalto alla porta del Bologna, con Bonny ed Esposito pronti a alzarsi dalla panchina".
