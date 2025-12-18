Nel caso, infatti, l’ex-Marsiglia sarebbe alla sesta gara consecutiva da titolare. E lunedì, peraltro, ci sarebbe pure l’eventuale finale. Plausibile, comunque, che il tecnico rumeno ragioni nell’ottica della doppia partita ravvicinata. E, quindi, a centrocampo, sul centro-sinistra si alterneranno Sucic e Mkhitaryan.