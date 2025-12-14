Arrivano novità dell'ultim'ora in casa Inter per la partita delle 18 a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Cristian Chivu avrebbe sciolto il grande ballottaggio della vigilia a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan in favore del giovane croato, che dovrebbe quindi giocare titolare, in attesa di conferme ufficiali, con Barella e Zielinski, mentre Luis Henrique e Carlos Augusto agiranno sulle fasce.
In attacco giocherà inizialmente la coppia formata da Pio Esposito e Lautaro Martinez.
