Arrivano novità dell'ultim'ora in casa Inter per la partita delle 18 a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Arrivano novità dell'ultim'ora in casa Inter per la partita delle 18 a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Cristian Chivu avrebbe sciolto il grande ballottaggio della vigilia a centrocampo tra Sucic e Mkhitaryan in favore del giovane croato, che dovrebbe quindi giocare titolare, in attesa di conferme ufficiali, con Barella e Zielinski, mentre Luis Henrique e Carlos Augusto agiranno sulle fasce.

In attacco giocherà inizialmente la coppia formata da Pio Esposito e Lautaro Martinez.

