Sky Sport fa il punto della situazione: Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian, secondo le ultime indiscrezioni, hanno lavorato ancora una volta a parte e non sono dunque ancora pienamente recuperati. Con loro, si legge su gianlucadimarzio.com, non verrà preso alcun rischio:

"Il turco e il difensore ex Torino non hanno ancora smaltito i problemi fisici che li hanno tenuti fermi. Nello specifico, entrambi hanno svolto un allenamento personalizzato nella giornata di oggi e – proprio per questo -, l’idea della società è di non correre alcun rischio", si legge.