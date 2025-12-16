Nella giornata di domani, l'Inter prenderà un volo per Riad, dove venerdì affronterà la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Dopo la vittoria di Genova contro il Genoa, i nerazzurri intanto sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile.
Sky – Bologna-Inter, Calhanoglu e Darmian ancora a parte: le ultime verso la Supercoppa
Sky – Bologna-Inter, Calhanoglu e Darmian ancora a parte: le ultime verso la Supercoppa
Sky Sport fa il punto della situazione: Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian, secondo le ultime indiscrezioni, hanno lavorato ancora una volta a parte e non sono dunque ancora pienamente recuperati. Con loro, si legge su gianlucadimarzio.com, non verrà preso alcun rischio:
"Il turco e il difensore ex Torino non hanno ancora smaltito i problemi fisici che li hanno tenuti fermi. Nello specifico, entrambi hanno svolto un allenamento personalizzato nella giornata di oggi e – proprio per questo -, l’idea della società è di non correre alcun rischio", si legge.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
