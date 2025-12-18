L'Inter domani sera affronta il Bologna di Vincenzo Italiano, detentore della Coppa Italia, nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. La vincente sfiderà la vincente di Napoli-Milan, in campo questa sera, nella finale di lunedì prossimo. Subito, dunque, per i nerazzurri l'opportunità di vincere un trofeo sfumato sul più bello la scorsa stagione nella finale contro il Milan.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Bologna-Inter, la formazione: Martinez in porta, Thu-La in avanti. E al posto di Calha…
partite
Sky – Bologna-Inter, la formazione: Martinez in porta, Thu-La in avanti. E al posto di Calha…
L'Inter domani sera affronta il Bologna di Vincenzo Italiano, detentore della Coppa Italia, nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad
Pochi dubbi per Cristian Chivu, che ha già annunciato la presenza di Josep Martinez in porta al posto di Sommer.
Vista l'indisponibilità di Acerbi, al centro della difesa giocherà Akanji, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. Calhanoglu è partito con la squadra, ma la sua reale disponibilità per il campo è tutta da verificare: pronto Zielinski in regia, con Barella e Mkhitaryan a completare il terzetto di centrocampo e con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. Ecco la probabile formazione dell'Inter:
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA