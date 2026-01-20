Si delinea la probabile formazione dell'Inter per la gara di questa sera in Champions League contro l'Arsenal. Come riporta il Corriere dello Sport, Cristian Chivu punterà su tutti i suoi big dal 1'.
Cds – Inter, la probabile formazione con l’Arsenal: riecco i titolari, c’è un solo dubbio
Rispetto alla gara con l’Udinese Chivu getterà nuovamente nella mischia sia Bastoni che Thuram, al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito
"Rispetto alla gara con l’Udinese getterà nuovamente nella mischia sia Bastoni che Thuram, rispettivamente al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito. Ricomporrà quella che al momento è considerata la difesa titolare, con l’italiano al fianco di Bisseck e Akanji. Farà lo stesso in attacco, con il francese al fianco di Lautaro Martinez, che ieri ha saltato soltanto il torello nella rifinitura a livello precauzionale.
Il dubbio di formazione riguarda invece la metà campo. Toccherà ancora a Zielinski occupare la cabina di regia, con Barella alla sua destra e uno tra Mkhitaryan e Sucic a completare il reparto", si legge.
