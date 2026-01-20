FC Inter 1908
Cds – Inter, la probabile formazione con l’Arsenal: riecco i titolari, c’è un solo dubbio

Rispetto alla gara con l’Udinese Chivu getterà nuovamente nella mischia sia Bastoni che Thuram, al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito
Marco Astori
Si delinea la probabile formazione dell'Inter per la gara di questa sera in Champions League contro l'Arsenal. Come riporta il Corriere dello Sport, Cristian Chivu punterà su tutti i suoi big dal 1'.

"Rispetto alla gara con l’Udinese getterà nuovamente nella mischia sia Bastoni che Thuram, rispettivamente al posto di Carlos Augusto e Pio Esposito. Ricomporrà quella che al momento è considerata la difesa titolare, con l’italiano al fianco di Bisseck e Akanji. Farà lo stesso in attacco, con il francese al fianco di Lautaro Martinez, che ieri ha saltato soltanto il torello nella rifinitura a livello precauzionale.

Il dubbio di formazione riguarda invece la metà campo. Toccherà ancora a Zielinski occupare la cabina di regia, con Barella alla sua destra e uno tra Mkhitaryan e Sucic a completare il reparto", si legge.

