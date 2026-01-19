Alla vigilia della sfida di Champions contro il club inglese arrivano le prime indiscrezioni sulla formazione che sfiderà dal primo minuto gli uomini di Arteta

19 gennaio 2026

Thuram e Bastoni dal primo minuto. I due giocatori che hanno riposato nella gara contro l'Udinese rientreranno da titolari nella formazione dell'Inter per la partita contro l'Arsenal. Lo riporta Skysport sottolineando che il dubbio è a centrocampo.

Perché se sono certi del posto Barella e Zielinski, anche vista l'assenza di Calhanoglu, c'è il dubbio su chi possa giocare tra Mkhitaryan e Sucic o Frattesi che scalpita anche in un momento non facile per le questioni di mercato.

Resta favorito l'armeno, ex della partita, pochi dubbi per il resto. Lautaro, anche se ha fatto un lavoro personalizzato nella fase di riscaldamento, si è allenato poi con il resto della squadra e ci sarà quindi nella sfida contro la formazione inglese. Insieme a Thuramappunto che dopo aver fatto posto ad Esposito è pronto a riprendersi spazio.

(fonte: SS24)