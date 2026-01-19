FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter-Arsenal, le probabili formazioni: torna la ThuLa, ecco le scelte di Chivu

partite

Sky – Inter-Arsenal, le probabili formazioni: torna la ThuLa, ecco le scelte di Chivu

Sky – Inter-Arsenal, le probabili formazioni: torna la ThuLa, ecco le scelte di Chivu - immagine 1
Dopo la vittoria sofferta di Udine, l'Inter riabbraccia San Siro e riabbraccia la Champions League, a caccia di un posto tra le prime 8 d'Europa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la vittoria sofferta di Udine, l'Inter riabbraccia San Siro e riabbraccia la Champions League, a caccia di un posto tra le prime 8 d'Europa.

Piazzamento che vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Sky – Inter-Arsenal, le probabili formazioni: torna la ThuLa, ecco le scelte di Chivu- immagine 2

L'impegno non è dei più agevoli, visto che al Meazza arriva l'Arsenal di Arteta, lanciatissimo in testa alla classifica di Premier League.

Sky – Inter-Arsenal, le probabili formazioni: torna la ThuLa, ecco le scelte di Chivu- immagine 3
Getty Images

Per questo, Cristian Chivu se la gioca con i titolarissimi. In attacco, dunque, torna la Thu-La, dopo l'ottima prova di Pio Esposito. Per il resto, tante conferme. Ecco la probabile formazione dell'Inter:

(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Sky – Inter-Arsenal, le probabili formazioni: torna la ThuLa, ecco le scelte di Chivu- immagine 4
Sky
Leggi anche
Sky – Inter-Arsenal: atteso il rientro di Bastoni e Thuram. In mezzo favorito…
Inter, tornano Bastoni e Thuram. Contro l’Arsenal il dubbio è…

© RIPRODUZIONE RISERVATA