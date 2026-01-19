Dopo la vittoria sofferta di Udine, l'Inter riabbraccia San Siro e riabbraccia la Champions League, a caccia di un posto tra le prime 8 d'Europa.
Dopo la vittoria sofferta di Udine, l'Inter riabbraccia San Siro e riabbraccia la Champions League, a caccia di un posto tra le prime 8 d'Europa
Piazzamento che vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi di finale.
L'impegno non è dei più agevoli, visto che al Meazza arriva l'Arsenal di Arteta, lanciatissimo in testa alla classifica di Premier League.
Per questo, Cristian Chivu se la gioca con i titolarissimi. In attacco, dunque, torna la Thu-La, dopo l'ottima prova di Pio Esposito. Per il resto, tante conferme. Ecco la probabile formazione dell'Inter:
(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.
