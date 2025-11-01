È di nuovo vigilia di campionato per l’Inter. Nerazzurri domani impegnati in trasferta, contro l’Hellas Verona, nel penultimo turno di campionato prima della sosta di novembre. Chivu, che oggi non parlerà in conferenza stampa, dovrà fare i conti con le risorse a disposizione, nel tentativo di gestirle al meglio fino alla gara con la Lazio. Qualche novità ci sarà inevitabilmente.

Chi in mezzo potrebbe rifiatare, invece, è Hakan Calhanoglu. Il turco ha giocato tutta la partita con la Fiorentina, decisa anche da due suoi gol. Chivu sa quanto sia importante per la sua Inter, ma l’ipotesi non è da escludere per il Bentegodi. Al suo posto eventualmente ci sarebbe Barella, erede designato per la stagione in corso. A quel punto, ai lati potrebbero agire Zielinski e Sucic. Possibile che rifiati anche Dimarco, con Carlos Augusto al suo posto.