Cristian Chivu riflette sulla formazione da schierare domani nella partita delle 12:30 a Verona
Daniele Vitiello
È di nuovo vigilia di campionato per l’Inter. Nerazzurri domani impegnati in trasferta, contro l’Hellas Verona, nel penultimo turno di campionato prima della sosta di novembre. Chivu, che oggi non parlerà in conferenza stampa, dovrà fare i conti con le risorse a disposizione, nel tentativo di gestirle al meglio fino alla gara con la Lazio. Qualche novità ci sarà inevitabilmente.

A tal proposito, i dubbi partono dalla difesa. Possibile il rientro di Acerbi nel suo consueto ruolo di centrale. Da capire però chi lo affiancherà: se da un lato Bastoni sembra avere molte chance di essere ancora titolare, dall’altro potrebbe essere arrivato il momento per far rifiatare Akanji. Al suo posto ci sarebbe Bisseck, ancora titolare ma spostato dunque a destra.

Chi in mezzo potrebbe rifiatare, invece, è Hakan Calhanoglu. Il turco ha giocato tutta la partita con la Fiorentina, decisa anche da due suoi gol. Chivu sa quanto sia importante per la sua Inter, ma l’ipotesi non è da escludere per il Bentegodi. Al suo posto eventualmente ci sarebbe Barella, erede designato per la stagione in corso. A quel punto, ai lati potrebbero agire Zielinski e Sucic. Possibile che rifiati anche Dimarco, con Carlos Augusto al suo posto.

Chi dovrà ancora invece ancora sacrificarsi è Lautaro Martinez. Molto probabile che il capitano parta ancora dal primo minuto. Da capire chi lo affiancherà: Bonny al momento sembra in vantaggio su Pio Esposito. Ma la vigilia è ancora lunga…

