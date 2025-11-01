Dopo la convincente vittoria con la Fiorentina, l'Inter sarà in campo domani alle 12.30 in casa del Verona. Chivu pensa a qualche cambio, ma la formazione base che scenderà in campo sarà sempre la stessa.
Inter, la probabile col Verona. Chance Carlos? In difesa ballottaggio, ma non c’è Acerbi. Torna…
"Chivu non dovrebbe stravolgere l’Inter a Verona. Già tra la partita di Napoli e quella con la Fiorentina aveva limitato a tre i cambi di formazione. Anche stavolta le novità dovrebbero essere poche: ad esempio Sucic, dopo il gol fantastico di mercoledì, sembra essersi guadagnato la conferma a centrocampo accanto a Barella e Calhanoglu", scrive La Gazzetta dello Sport.
Potrebbe tornare invece Carlos Augusto, a sinistra al posto di Dimarco oppure da centrale difensivo in sostituzione di Bastoni. A proposito di difesa, De Vrij è in ballottaggio con Bisseck che ha giocato bene contro la Fiorentina nel mezzo. In attacco infine è scontato il ritorno di Bonny, che nei pochi minuti giocati durante il turno infrasettimanale ha conquistato un rigore", aggiunge il quotidiano.
