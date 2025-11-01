Dopo la convincente vittoria con la Fiorentina, l'Inter sarà in campo domani alle 12.30 in casa del Verona. Chivu pensa a qualche cambio, ma la formazione base che scenderà in campo sarà sempre la stessa.

"Chivu non dovrebbe stravolgere l’Inter a Verona. Già tra la partita di Napoli e quella con la Fiorentina aveva limitato a tre i cambi di formazione. Anche stavolta le novità dovrebbero essere poche: ad esempio Sucic, dopo il gol fantastico di mercoledì, sembra essersi guadagnato la conferma a centrocampo accanto a Barella e Calhanoglu", scrive La Gazzetta dello Sport.

Potrebbe tornare invece Carlos Augusto, a sinistra al posto di Dimarco oppure da centrale difensivo in sostituzione di Bastoni. A proposito di difesa, De Vrij è in ballottaggio con Bisseck che ha giocato bene contro la Fiorentina nel mezzo. In attacco infine è scontato il ritorno di Bonny, che nei pochi minuti giocati durante il turno infrasettimanale ha conquistato un rigore", aggiunge il quotidiano.