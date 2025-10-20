In un ciclo di partite che vedrà l'Inter giocare nelle prossime settimane ogni tre giorni senza sosta, Cristian Chivu sta pensando, per la partita di Champions League contro l'Union St. Gilloise, di lasciare in panchina sia Acerbi che Mkhitaryan, con l'obiettivo di centellinare le energie e averli al top per il big match di sabato contro il Napoli. Si legge su Tuttosport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Inter, Chivu ha deciso: ecco le due esclusioni in Champions. “Vuole averli al top col Napoli”
partite
Inter, Chivu ha deciso: ecco le due esclusioni in Champions. “Vuole averli al top col Napoli”
In un ciclo di partite che vedrà l'Inter giocare nelle prossime settimane ogni tre giorni, Cristian Chivu sta pensando a questa mossa
"Chivu ha trovato l’elisir della giovinezza per i due (Acerbi e Mkhitaryan, ndr). I due molto probabilmente domani in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise non partiranno nella squadra titolare, lasciando spazio a De Vrij e uno fra Sucic, Zielinski o Frattesi".
"Entrambi - c’è da mettere la mano sul fuoco - torneranno dall'inizio poi sabato 25 ottobre al Maradona, dove Acerbi sarà chiamato a fermare Hojlund (o Lucca se il danese non tornerà a disposizione) e Mkhitaryan a riproporre con De Bruyne un derby di Manchester".
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA