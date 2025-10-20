FC Inter 1908
Inter, Chivu ha deciso: ecco le due esclusioni in Champions. “Vuole averli al top col Napoli”

In un ciclo di partite che vedrà l'Inter giocare nelle prossime settimane ogni tre giorni, Cristian Chivu sta pensando a questa mossa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In un ciclo di partite che vedrà l'Inter giocare nelle prossime settimane ogni tre giorni senza sosta, Cristian Chivu sta pensando, per la partita di Champions League contro l'Union St. Gilloise, di lasciare in panchina sia Acerbi che Mkhitaryan, con l'obiettivo di centellinare le energie e averli al top per il big match di sabato contro il Napoli. Si legge su Tuttosport:

Inter, Chivu ha deciso: ecco le due esclusioni in Champions. “Vuole averli al top col Napoli”- immagine 2
Getty Images

"Chivu ha trovato l’elisir della giovinezza per i due (Acerbi e Mkhitaryan, ndr). I due molto probabilmente domani in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise non partiranno nella squadra titolare, lasciando spazio a De Vrij e uno fra Sucic, Zielinski o Frattesi".

Inter, Chivu ha deciso: ecco le due esclusioni in Champions. “Vuole averli al top col Napoli”- immagine 3
Getty Images

"Entrambi - c’è da mettere la mano sul fuoco - torneranno dall'inizio poi sabato 25 ottobre al Maradona, dove Acerbi sarà chiamato a fermare Hojlund (o Lucca se il danese non tornerà a disposizione) e Mkhitaryan a riproporre con De Bruyne un derby di Manchester".

(Fonte: Tuttosport)

