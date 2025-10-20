In un ciclo di partite che vedrà l'Inter giocare nelle prossime settimane ogni tre giorni, Cristian Chivu sta pensando a questa mossa

In un ciclo di partite che vedrà l'Inter giocare nelle prossime settimane ogni tre giorni senza sosta, Cristian Chivu sta pensando, per la partita di Champions League contro l'Union St. Gilloise, di lasciare in panchina sia Acerbi che Mkhitaryan, con l'obiettivo di centellinare le energie e averli al top per il big match di sabato contro il Napoli. Si legge su Tuttosport: