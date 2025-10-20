Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria all'Olimpico contro la Roma che per l'Inter è già vigilia di Champions League. Come riferisce il Corriere dello Sport, in Belgio contro l'Union St.Gilloise non ci sarà Thuram, che punta a tornare a Napoli dal problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga. Probabile ci sarà un po' di turnover e, a tal proposito, non è da escludere la coppia d'attacco Bonny-Esposito. Si legge: