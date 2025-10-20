Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria all'Olimpico contro la Roma che per l'Inter è già vigilia di Champions League. Come riferisce il Corriere dello Sport, in Belgio contro l'Union St.Gilloise non ci sarà Thuram, che punta a tornare a Napoli dal problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga. Probabile ci sarà un po' di turnover e, a tal proposito, non è da escludere la coppia d'attacco Bonny-Esposito. Si legge:
St. Gilloise-Inter, la formazione: Thuram out. Chivu potrebbe fare questa scelta a sorpresa
"In casa Inter è di nuovo vigilia. La squadra di Chivu si ritroverà in mattinata ad Appiano Gentile: alle 12 la rifinitura, aperta alla stampa per il primo quarto d’ora, precederà la partenza per Bruxelles. Sarà l’unico vero allenamento per preparare la sfida di domani contro l’Union Saint-Gilloise, valida per il terzo turno del girone di Champions League. In Belgio i nerazzurri cercano la terza vittoria per continuare a viaggiare a vele spiegate anche in campo internazionale".
"Non ci sarà Thuram: il francese ieri ha goduto di un giorno di riposo, dopo essere stato a Roma per incitare i compagni all’Olimpico. Al momento resta in dubbio anche per la gara di sabato a Napoli. Chivu parlerà in conferenza stampa alle 19 al al RSC Anderlecht Stadium. Intanto riflette sulle possibili scelte di formazione. Lautaro a Roma non era al meglio: non è da escludere una chance dal 1’ per il tandem Esposito-Bonny".
