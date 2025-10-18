Le probabili formazioni di Roma-Inter secondo Sky Sport: intanto Gasperini pensa ad una mossa a sorpresa

Matteo Pifferi Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 14:53)

Archiviata la sosta delle Nazionali, l'Inter stasera affronterà la Roma nel big-match di giornata. Un match da non sbagliare e che Chivu vuole affrontare a viso aperto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in difesa toccherà ad Akanji e Bastoni come braccetti mentre Acerbi sarà al centro della difesa. Dumfries e Dimarco sono gli esterni, Barella e Mkhitaryan le mezzali con Calhanoglu in cabina di regia.

In attacco c'era e c'è ancora il ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito: al momento il favorito è Bonny che dovrebbe fare da spalla a Lautaro, tenuto conto che Thuram non è convocato. Sempre Sky Sport ha confermato come, in mattinata, sia arrivato a Roma - dopo essere stato titolare ieri sera con l'Under 23 - anche Calligaris, che prenderà il posto di Di Gennaro come terzo portiere.

Sempre Sky Sport, poi, riporta una possibile mossa a sorpresa di Gasperini: in attacco dovrebbe giocare Dybala come falso nove, per non dare punti di riferimento alla difesa nerazzurra. Alle spalle di Dybala ci saranno Soule e Pellegrini, con Dovbyk e Ferguson pronti a subentrare a gara in corso.