Non ci sarà grande turnover per Chivu che vuole la vittoria e accarezza il sogno di evitare i playoff. Non ci sarà Barella

Andrea Della Sala Redattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 10:02)

L'Inter scenderà in campo questa sera alle 21 in casa del Borussia Dortmund. Non ci sarà grande turnover per Chivu che vuole la vittoria e accarezza il sogno di evitare i playoff. Non ci sarà Barella per un affaticamento muscolare.

"Niente calcoli insomma, da una parte e dall’altra. Chivu potrebbe gestire Lautaro, per la stanchezza e soprattutto per la diffida, ma «lui non vuole riposare...». E comunque non sta meditando ribaltoni nella formazione di partenza: l’infortunio mattutino di Barella gli toglie i dubbi a centrocampo, già privato da settimane di Calhanoglu. Davanti invece chiede una notte da campione a Marcus Thuram, che non segna in Champions dalla prima giornata, cioè dalla doppietta di Amsterdam il 17 settembre, e che a Dortmund ha perso quattro volte su quattro nei suoi anni in Bundesliga con l’altro Borussia, il Mönchengladbach. Pio e Bonny spingono con la loro freschezza: Thuram ha bisogno di ristabilire le distanze dal momento che nelle ultime sei partite è andato tre volte in panchina", scrive La Gazzetta dello Sport.

LA PROBABILE FORMAZIONE Sicuro del posto in attacco, come detto, Thuram. Al momento Lautaro sembra ancora in vantaggio su Bonny ed Esposito. Scelta fatte a centrocampo con Zielinski in regia e al suo fianco Sucic e Mkhitaryan. Dietro la difesa ormai diventata titolare con Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce Luis Henrique e Dimarco.