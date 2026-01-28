Ultima gara della prima fase della Champions League. L'Inter, reduce da tre sconfitte consecutive che hanno complicato, e di molto, il proprio percorso europeo, sarà di scena sul campo del Borussia Dortmund.
Inter, chi gioca al posto di Barella? Sucic favorito su Frattesi, due i motivi
Contro il Borussia Dortmund mancherà il centrocampista sardo, non convocato da Chivu per un risentimento muscolare
Per l'occasione, Cristian Chivu non potrà contare su Nicolò Barella, non convocato a causa di un risentimento muscolare. Un'assenza pesante, che si aggiunge a quelle di Calhanoglu e Dumfries. La domanda è inevitabile: chi giocherà al suo posto?
Secondo La Gazzetta dello Sport, contro i tedeschi dovrebbe toccare a Petar Sucic, favorito su Davide Frattesi: "Chivu sostituirà il motorino di mezzo con uno tra Frattesi e Sucic, con quest'ultimo davanti per una serie di motivi. Innanzitutto, sta meglio. E l'abbiamo visto col gran gol contro l'Arsenal nell'ultimo turno di coppa. Poi quando c'è da gestire la sfera ha qualcosa in più rispetto al 16 nerazzurro".
