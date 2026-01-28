FC Inter 1908
Inter, chi gioca al posto di Barella? Sucic favorito su Frattesi, due i motivi

Inter, chi gioca al posto di Barella? Sucic favorito su Frattesi, due i motivi - immagine 1
Contro il Borussia Dortmund mancherà il centrocampista sardo, non convocato da Chivu per un risentimento muscolare
Fabio Alampi Redattore 

Ultima gara della prima fase della Champions League. L'Inter, reduce da tre sconfitte consecutive che hanno complicato, e di molto, il proprio percorso europeo, sarà di scena sul campo del Borussia Dortmund.

Inter, chi gioca al posto di Barella? Sucic favorito su Frattesi, due i motivi- immagine 2
Getty Images

Per l'occasione, Cristian Chivu non potrà contare su Nicolò Barella, non convocato a causa di un risentimento muscolare. Un'assenza pesante, che si aggiunge a quelle di Calhanoglu e Dumfries. La domanda è inevitabile: chi giocherà al suo posto?

Inter, chi gioca al posto di Barella? Sucic favorito su Frattesi, due i motivi- immagine 3
Getty Images

Secondo La Gazzetta dello Sport, contro i tedeschi dovrebbe toccare a Petar Sucic, favorito su Davide Frattesi: "Chivu sostituirà il motorino di mezzo con uno tra Frattesi e Sucic, con quest'ultimo davanti per una serie di motivi. Innanzitutto, sta meglio. E l'abbiamo visto col gran gol contro l'Arsenal nell'ultimo turno di coppa. Poi quando c'è da gestire la sfera ha qualcosa in più rispetto al 16 nerazzurro".

