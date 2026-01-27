FC Inter 1908
Gds – Formazione Inter, non solo Barella out: un titolarissimo va clamorosamente in panchina?

Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter sarà in campo domani sera contro il Borussia Dortmund per l'ultima sfida della fase a classifica della Champions League. Chivu dovrà fare a meno di Barella per affaticamento muscolare.

Getty Images

Come scrive Gazzetta, "Prende così forma l'undici dell'Inter, orfana appunto di Barella, Calhanoglu e Dumfries. Tra i pali confermato Sommer, davanti allo svizzero il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie Dimarco a sinistra e ancora Luis Henrique a destra, in regia Zielinski con Sucic e Mkhitaryan ai lati del polacco. Il grande dubbio riguarda Lautaro Martinez. Non è escluso che l'argentino possa partire dalla panchina: scelta che se venisse confermata porterebbe alla titolarità della coppia Thuram-Esposito".

