Domani sera l'Inter scenderà in campo per giocare la semifinale di andata di Coppa Italia. Davanti ci sarà il Como di Cesc Fabregas che sogna di raggiungere una storica finale. A meno di una settimana dal derby. è inevitabile per Cristian Chivu fare qualche riflessione sulla formazione che scenderà in campo al Sinigaglia.

Per Tuttosport sarà un’Inter inedita, ma comunque competitiva. Con Bonny che quasi sicuramente non verrà rischiato, Chivu potrebbe cambiare modulo, affidandosi al 3-4-2-1, con un’unica punta là davanti e due centrocampisti a supporto dell’attaccante di turno, Pio Esposito.

"A tal proposito ecco che la figura di Davide Frattesi potrebbe essere determinante per la partita col Como. Il romano, tra l’altro ancora alla ricerca del primo gol in questa stagione, dovrebbe soprattutto giocare in una posizione che gli consentirebbe di badare molto di più alla fase offensiva rispetto a quella difensiva e di costruzione. Un discorso che tra l’altro potrebbe valere anche per Diouf, utilizzato più di una volta da Chivu come sotto-punta. In porta il titolare della competizione, “Pepo” Martinez. Mentre Bisseck, Acerbi e Bastoni, a riposo col Genoa – solo il tedesco ha giocato una mezz’oretta nella ripresa – dovrebbero comporre il trittico arretrato".

"Sulla destra si potrebbe rivedere dal 1’ Dumfries, sempre che Darmian, in ballottaggio anche per il ruolo di braccetto di destra, non venga schierato in fascia. Sulla corsia opposta è probabile che Carlos Augusto faccia rifiatare Dimarco. Mkhitaryan e Sucic sono in vantaggio su Barella, Zielinski e Calhanoglu per partire dal 1’".