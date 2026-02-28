FC Inter 1908
partite

Sky – Inter, ballottaggio in difesa. Si va verso questa coppia in attacco

Inter Chivu
Il tecnico dell’Inter pensa a qualche cambio nella formazione contro il Genoa. Dovrebbe riposare Esposito in attacco
L’Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Genoa. Mister Chivu pensa a qualche cambio nella formazione, anche in vista della sfida di martedì con il Como, valida per le semifinali di Coppa Italia.

In difesa, con Bastoni squalificato dovrebbe giocare Carlos Augusto in difesa. A completare la linea difensiva dovrebbero essere Akanji e Acerbi che però è in ballottaggio con De Vrij.

Sulle fasce a destra Luis Henrique è in vantaggio su Darmian, sul versante opposto Dimarco. In mezzo al campo, Calhanoglu partirà dalla panchina: Zielinski ancora in regia, con Barella e Mkhitaryan al suo fianco. In attacco Bonny sembra sicuro del posto, al suo fianco favorito Thuram su Esposito che dovrebbe tirare il fiato.

