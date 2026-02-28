L’Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Genoa. Mister Chivu pensa a qualche cambio nella formazione, anche in vista della sfida di martedì con il Como, valida per le semifinali di Coppa Italia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite probabili formazioni Sky – Inter, ballottaggio in difesa. Si va verso questa coppia in attacco
partite
Sky – Inter, ballottaggio in difesa. Si va verso questa coppia in attacco
Il tecnico dell’Inter pensa a qualche cambio nella formazione contro il Genoa. Dovrebbe riposare Esposito in attacco
In difesa, con Bastoni squalificato dovrebbe giocare Carlos Augusto in difesa. A completare la linea difensiva dovrebbero essere Akanji e Acerbi che però è in ballottaggio con De Vrij.
Sulle fasce a destra Luis Henrique è in vantaggio su Darmian, sul versante opposto Dimarco. In mezzo al campo, Calhanoglu partirà dalla panchina: Zielinski ancora in regia, con Barella e Mkhitaryan al suo fianco. In attacco Bonny sembra sicuro del posto, al suo fianco favorito Thuram su Esposito che dovrebbe tirare il fiato.
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA