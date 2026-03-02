Il campionato può attendere. L'Inter domani affronterà il Como nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri, fuori dalla Champions, hanno l'occasione di puntare al double, ma andranno comunque dosate le energie dopo il tour de force delle ultime settimane. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri alla Pinetina c'è stato solo lavoro di scarico, ma da oggi le indicazioni saranno più precise per la semifinale di Coppa Italia ed è molto probabile che Chivu mischi (almeno in parte) le carte in prospettiva Milan.