Il campionato può attendere. L'Inter domani affronterà il Como nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri, fuori dalla Champions, hanno l'occasione di puntare al double, ma andranno comunque dosate le energie dopo il tour de force delle ultime settimane. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri alla Pinetina c'è stato solo lavoro di scarico, ma da oggi le indicazioni saranno più precise per la semifinale di Coppa Italia ed è molto probabile che Chivu mischi (almeno in parte) le carte in prospettiva Milan.
"In vista del derby quello di domani può diventare un test per Calhanoglu in regia, dopo i minuti con gol contro il Grifone, mentre uno spezzone potrà esserci anche per Dumfries alle prese con il suo graduale rientro. Sulle corsie si va verso un po' di riposo per Dimarco e una possibile chance a destra per Darmian, che potrebbe rimpiazzare Luis Henrique. In difesa infine spera in una maglia da titolare Acerbi, così come era accaduto già agli ottavi contro il Torino".
(Corriere dello Sport)
