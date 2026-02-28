"Se fracassa in Champions, questa Inter scrive la storia in campionato: 13 delle ultime 14 le ha vinte con 2,6 reti a partita, ha strappato 64 punti in 26 partite e, se dovesse arrivare a 67, sarebbe solo la terza volta nella sua storia in A (nel 2023-24 erano 72, nel 2006-07 post-Calciopoli 73). Contro il Genoa Chivu deve, comunque, dosare le energie tra passato recente e futuro prossimo, tra Bodo e Como", analizza La Gazzetta dello Sport.

LE SCELTE

"Martedì c’è, infatti, la semifinale di Coppa Italia da ipotecare sul Lago e Pio Esposito, spremuto al limite nell’ultima settimana, servirà soprattutto lì: nonostante l’esuberanza dei suoi 20 anni, oggi è indietro nel ballottaggio con Thuram come partner di Bonny. Il tecnico pensa anche di far riposare Bisseck e sfoglia la margherita tra Acerbi e De Vrij in difesa e Luis Henrique e Darmian sulla fascia destra. La novità è il ritorno tra i convocati di Calha dopo un mese e passa: la lesione al polpaccio risale alla sfida al Napoli del 22 gennaio. Contro De Rossi entrerà solo a gara in corso, ma per concentrarsi sull’essenziale da ora in poi servirà anche il turco".