Como-Inter, probabili formazioni: fuori 5 titolari e cambia l’attacco

Le probabili formazioni di Como-Inter, match valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia: le scelte di Chivu
Non è ancora il momento di pensare al derby di domenica perché questa sera l'Inter affronterà il Como al Sinigaglia per l'andata della semifinale di Coppa Italia.

Una partita importante, che mette in palio un pezzo di qualificazione verso la finale di Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Chivu continuerà con le rotazioni con l'obiettivo di avere tutti al 100% senza sottovalutare la partita di Como.

Tra le novità, occhio all'attacco perché potrebbe esserci un cambio modulo, con Frattesi trequartista alle spalle di Pio Esposito, unica punta. Bonny e Lautaro, infatti, non sono a disposizione per infortunio e Thuram è l'unica alternativa. A centrocampo, spazio a Sucic e Mkhitaryan mezzali, Calhanoglu in cabina di regia mentre sulle fasce ci saranno Darmian e Carlos Augusto. Fuori, quindi, Barella e Dimarco.

In difesa dovrebbe rivedersi Acerbi al centro, con Bisseck e Bastoni braccetti e quindi anche Akanji riposerà. In porta, altro avvicendamento: c'è Martinez e non Sommer.

