Como-Inter, probabili formazioni: fuori 5 titolari e cambia l’attacco

Tra le novità, occhio all'attacco perché potrebbe esserci un cambio modulo, con Frattesi trequartista alle spalle di Pio Esposito, unica punta. Bonny e Lautaro, infatti, non sono a disposizione per infortunio e Thuram è l'unica alternativa. A centrocampo, spazio a Sucic e Mkhitaryan mezzali, Calhanoglu in cabina di regia mentre sulle fasce ci saranno Darmian e Carlos Augusto. Fuori, quindi, Barella e Dimarco.